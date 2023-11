Cette semaine à l'Espace des Arts : 'L'Effacement'

Poétique et émouvant, L’Effacement est une pièce autobiographique de Pascal Tokatlian qui dessine les retrouvailles d’un fils et de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Après des années d’absence, il revient auprès d’elle pour lui exprimer ce qu’il n’a jamais osé lui dire. Des photos de famille, des centaines de mouchoirs en papier sur lesquels sont écrits des noms, des dates importantes, des souvenirs marquants ressurgissent alors, comme si cette femme craignait depuis longtemps que sa vie ne s’efface d’un seul coup.

C’est dans la tentative de reconstitution du passé commun de ces deux personnages qu’apparaît le spectacle, qu’il se cherche, s’invente sous nos yeux. À travers ce récit réaliste et poignant, âpre, mais aussi léger, jamais sans amour, se dessine le portrait d’une mère et d’un fils qui ne cesse de nous questionner sur ce lien si particulier et ses complexités. Comment arriver à faire le deuil d’une personne toujours vivante est le leitmotiv de L’Effacement.

