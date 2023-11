PSYARTFORMATION a le plaisir de vous inviter à une soirée vous proposant la prestation théâtrale de Nicolas BERNARD

Samedi 25 novembre 2023 à 19 h 30

9 ter rue des Pattes à Chalon-sur-Saône

« Le Parfum d’aujourd’hui » est un seul en scène d’un peu plus d’une heure réunissant nombre de textes de grands auteurs. (Fable, Poèmes, Monologues de théâtre ou de cinéma) C’est une mise en résonance de ces chefs-d’œuvre universels avec la période que nous traversons actuellement. Notre virevoltant saltimbanque nous mènera dans un voyage entre légèreté et émotions fortes ; philosophie, passions et poésie. A travers les grandes valeurs humaines nous cheminerons ensemble sur une voie qui nous conduira de la peur à l’amour et de l’obscurité vers la lumière. »

Un rendez-vous avec Jean de La Fontaine, Victor Hugo, Alfred de Musset, George Sand, Edmond Rostand, Charlie Chaplin, Marianne Williamson et tant d’autres…

Entrée au chapeau, sur réservation uniquement en appelant psyartformation ou en envoyant un texto au 06 83 31 23 16, en précisant le nombre de personnes.

Texte et visuel transmis par PsyArtFormation pour publication.