"Les territoires d'industrie français ont rendez-vous à Chalon pour deux jours de travail"

Sébastien Martin ne boude pas son plaisir que celui d'accueillir l'assemblée générale des territoires d'industrie ces jeudi et vendredi à Chalon sur Saône. Disons-le clairement, en accueillant ce grand rendez-vous national, le premier du genre depuis le lancement du dispositif Territoires d'industrie en 2017-2018.

"C'est une vraie reconnaissance de l'action des territoires au profit de la réindustrialisation du pays. Il ne peut y avoir d'industralisation sans l'implication des territoires" assure Sébastien Martin.

Répondant à une demande exprimée par Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France, le 24 mai dernier, l'exécutif a annoncé le lancement de la phase 2 de Territoires d'industrie. Le Président du Grand Chalon n'avait pas ménagé sa peine au nom des intercommunalités de France pour que le gouvernement donne un nouveau souffle au dispositif, "on a bataillé auprès d'Elisabeth Borne pour une relance du programme. Ce sont ainsi 100 millions d'euros qui vont être directement injectés dans les territoires d'industrie, en vue de la modernisation de l'outil industriel mais aussi pour disposer de toujours plus de territoires clés en main".

"On ne réindustrialisera pas le pays si les élus locaux ne sont pas associés étroitement à la phase décisionnelle, si ils ne sont pas porteurs d'un message favorable au retour de l'industrie partout où ce développement est encore possible, parce que les territoires disposent d'un héritage, d'outils de formation et d'une culture industrielle". C'est là tout l'enjeu des discussions qui animeront les deux prochaines journées d'échanges à Chalon sur Saône.

"Le secteur économique dans lequel le chômage n'augmente pas c'est l'industrie"

"On continue à créer des emplois dans l'industrie. Depuis 2019, on est sur un solde positif de plus de 70 000 emplois dans l'industrie en France" insiste Sébastien Martin. "Je ne dis pas que je n'ai pas de craintes. L'industrie peut être confrontée à des difficultés mais la dynamique de croissance industrielle engagée peut être effectivement soumise à des aléas mais la vague de fonds est là. On a fait un pari en misant sur l'industrie et je pense que les territoires qui ont fait ce pari, ont fait le bon".

La nouvelle carte des Territoires d'industrie et la nouvelle offre de service du programme seront présentées à cette occasion.

Celle-ci se tiendra en présence de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Marie-Guite Dufay, vice-présidente de Régions de France et Christophe Bouillon, président de l'ANCT.

A Chalon sur Saône, tous les hôtels affichent complet pour l'événement a assuré Sébastien Martin, avec plus de 450 personnes annoncées, représentant quelques 150 territoires de la métropole.

Laurent Guillaumé

Info-chalon.com reviendra en détails sur ces deux journées intenses dédiées à l'industrie