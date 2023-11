Fontaines : Un atelier cuisine fait suite à la conférence “Bien manger pour bien vieillir” du mardi 3 octobre 2023.

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS avait organisé une conférence sur le "bien manger pour bien vieillir" avec l’intervention d’Audrey Delayat-Richard, diététicienne/nutritionniste à Chalon sur Saône. Une douzaine de personnes avait participé à cette conférence destinée à la sensibilisation sur l’alimentation pour préserver la santé des séniors et optimiser la qualité du vieillissement, une conférence dans le cadre de la dénutrition des personnes âgées et des aidants.

La suite logique à cette conférence était, il va de soi, la mise en pratique des conseils et attitudes à prendre pour garder la forme le plus longtemps possible.

Carine Plumier et Isabelle Bon du CCAS de Fontaines ont organisé conjointement avec Audrey Delayat-Richard et Justine Favé de l’association "Les Insatiables" un atelier cuisine pour les personnes qui ont participé à la conférence.

10 personnes dont un homme étaient à pied d’œuvre ce mardi 7 novembre pour mettre en application les conseils culinaires de Justine et d’Audrey.

Ils ont réalisé un potage de butternut, bacon et tartine de fromage de chèvre et en dessert coupe de fromage blanc aux pommes fondantes, miel et noix.

L’ensemble de ces activités, conférence, atelier cuisine a été pris en charge financièrement par le département dans le cadre de la prévention contre la dénutrition.

C.Cléaux