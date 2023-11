Protégez votre cyberespace ! Comment détecter un piratage et assurer votre sécurité numérique ?

À l'heure où les cybermenaces n'ont jamais été aussi grandes et où le piratage a pris des proportions hors de contrôle, la vigilance flirte parfois avec la paranoïa. On n'est pourtant jamais trop prudent. Bien souvent, l'attaque est invisible et se joue en coulisse. Certains indices doivent toutefois mettre la puce à l'oreille.

Le premier signe évident qu'un smartphone ou un ordinateur est victime d'un piratage se traduit par un comportement inhabituel de l'appareil. Par exemple, des ralentissements exceptionnels pourraient indiquer qu'un logiciel malveillant consomme une partie significative des ressources du système, la fameuse RAM.

Une consommation inexpliquée de la batterie peut également être un signe annonciateur d'une activité malveillante en arrière-plan. L'autonomie d'un PC portable ou d'un smartphone peut s'épuiser rapidement si un programme pirate est installé et tourne en tâche de fond.

Des applications qui apparaissent ou disparaissent sans raison apparente peuvent également indiquer une intrusion non autorisée ou un contrôle à distance. Il en va de même pour les périphériques externes, comme le clavier, la souris, les enceintes, l'écran ou le micro.

Si, par exemple, le pointeur de la souris semble se déplacer de manière incontrôlée, sans intervention, cela peut certes être une poussière coincée devant le capteur laser, mais aussi un logiciel espion qui prend possession de l'ordinateur. Si les témoins lumineux du microphone ou de la caméra s'activent alors qu'aucune conversation vidéo ni audio n'a été lancée, cela indique vraisemblablement qu'une tierce personne essaie d'accéder à ces périphériques depuis une autre localisation.

Par ailleurs, des publicités intempestives voire intrusives qui commencent subitement à apparaître sur les pages web visitées habituellement, des pop-up qui apparaissent inopinément, des adresses qui deviennent inaccessibles ou qui redirigent vers des sites douteux sont souvent le signe que l'appareil est infesté par des adwares ou malwares, avides de données sensibles.



REPRENDRE LA MAIN

Surfer sur internet exige quoi qu'il en soit une vigilance permanente étant donné les nombreuses menaces auxquelles l'internaute est exposé. Les hackers procèdent souvent à des changements subtils soit directement au niveau du navigateur, afin de rediriger vers des sites de phishing, soit en jouant sur les proximités d'adresses, en recopiant à l'identique des sites connus. Il est crucial de vérifier systématiquement l'URL du site sur lequel on se trouve. La liaison avec ce dernier doit être sécurisée – le protocole « https » visible en début d'adresse web en étant l'indicateur clé. Les boîtes mail sont aussi des terrains de hacking privilégiés. Elles regroupent non seulement une grande quantité d'informations personnelles, mais aussi potentiellement des accès à différents services.

L'authentification à double facteur (2FA), l'utilisation régulière d'un antivirus réputé, la mise à jour constante tant du système d'exploitation que de l'éventuel client mail, sont autant de réflexes qu'il convient d'adopter. Il faut être particulièrement attentif au contenu, à l'adresse exacte de l'expéditeur et à celles des destinataires. Le diable est dans les détails. Il est judicieux de vérifier si, dans la boîte « messages envoyés », il n'y a que des mails qui ont bien été envoyés par l'utilisateur. De la même manière, il faut s'assurer que les courriels marqués comme « lus » ont bien été consultés. Si l'on a accès à ses données de consommation, ce qui est souvent le cas pour le mobile, il est intéressant de s'assurer qu'il n'y a pas de pic inexpliqué d'échange de data ou de SMS.

Face à l'ingéniosité croissante des hackers et leurs diverses méthodes d'attaque, toutes les préventions sont bonnes et il ne faut pas hésiter à se forger un arsenal de bonnes pratiques.