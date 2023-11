Préparez vos fêtes de fin d’année avec Atelier Bijou créatif

On nous annonce dans l’oreillette qu’une nouvelle fin d’année se présente à nous ! Aussi, nous proposons des créations uniques en Or 750 ou en Argent 925 parsemer de pierres naturelles.Le moment parfait pour faire mouche avec un bijou conçu à Chalon sur Saône !

Vous souhaitez offrir une fabrication française, laissez opérer la magie de l’artisanat français et ainsi retrouver sous le sapin un produit dont la qualité brillera plus fort que l’étoile polaire...

Bagues or jaune et or rouge 750/000 et Saphir jaune, émeraude et saphir dégradé rose

Collier : Tourmaline de couleur

Boucle d'Oreille or jaune 750/000 et saphir dégradé rose

Atelier Bijou Créatif, 32 rue aux Fèvres, 71100 Chalon sur Saône, 03 85 48 15 32, Mardi au Samedi 10h-12h30 et 14h-19h, Ouvert les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2023, Facebook et Instagram

