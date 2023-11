Soirée d'inauguration réussie pour la Brasserie du Palais

Le Tout-Chalon était convié, ce vendredi soir, pour l'inauguration de la Brasserie du Palais. Plus de détails avec Info Chalon.

L'établissement est désormais dirigé par Emma Mial et Alexandre.

Reprise en mai dernier, la Brasserie du Palais a été officiellement inaugurée ce vendredi 10 novembre 2023.

L'occasion, entre autres, de nombreux amis, commerçants, acteurs économiques et élus, dont John Guigue, l'adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation, lequel a dirigé cette brasserie pendant de nombreuses années, Amelle Deschamps, l'adjointe au maire en charge des affaires scolaires, et Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale.

Si la brasserie a changé de look, elle conserve cependant le même mode de fonctionnement avec des formules petit déjeuner, repas le midi et planches, cocktails et apéritifs le soir.

Conviviale et chaleureuse, la nouvelle direction vous accueillera avec une équipe volontairement jeune et dynamique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati