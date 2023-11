Info Chalon présent sur le concours de pétanque international de la 32ème édition du ‘Bouchon d’Or’ à Montreux en Suisse

Une soirée réception très bien organisée en présence d’un champion du Monde, plusieurs champions de France et Suisse et un concours qui va se dérouler samedi 10 et dimanche 11 novembre avec un plateau très relevé !

Le Bouchon d’Or est l’un des concours les plus prisés du monde de la pétanque tant son organisation est remarquable. Ce vendredi soir, au boulodrome du club de Clarens, le champion du monde Philippe Suchaud (14 fois champion du Monde et de nombreux titres nationaux), mais aussi la triplette de Marseille d’Eric Bartoli (vainqueur des Masters en 2008 et de 22 concours nationaux français) associé à son fils Kevin (2 fois champion de France Jeune) et Robert Leca (2 fois Champion de France Séniors et vainqueur de 60 concours nationaux), faisaient office de favoris pour cette nouvelle édition.

Néanmoins des autres équipes comme celle de Eric Motté (Monaco), la triplette de David Bandel (Sportive Française), les frères Pittet de l’équipe nationale Suisse, la triplette Jonathan Schaer (Azzurri Suisse), la triplette Jean Paul Guichard de Roanne (France), la triplette Thierry Voiron de la Ravoire (France), la triplette Joël Chervet du Leman (Suisse) victorieuse de l’édition 2022, celle de Didier Senezergues (champion suisse) de l’équipe de Thonex … auront aussi leur mot à dire lors de ce concours.

Un concours du bouchon d’Or 2023 qui sera très relevé cette année encore avec de nombreuses autres équipes toutes aussi valeureuses les unes que les autres telles que : l’équipe de Claude Azema, Président de la FIPJP… mais aussi Salins, Le Verney, Bulle, Zurich, Villeneuve, Clarens.

En tout, ce sont 18 triplettes de qualité reconnues qui ont répondu à l’invitation de l’organisateur de cet événement Livio Grando assisté de Pierre Alain Dumas et Francis Gerber, entouré de toute sa sympathique équipe du club.

Dans une très grande convivialité et après avoir partagé un repas de l’amitié concocté par Branco Savicev (raclette), ces grands champions n’ont pas hésité à partager une soirée pétanque avec les invités du club en disputant le concours du Gentleman du Bouchon d’Or (voir sur info-chalon).

L’équipe de Marseille favorite du concours, composée d’Eric Bartoli, Kevin Bartoli et Robert Leca.

Début de la compétition samedi 11 novembre à 13 heures 30, suivez le déroulement de cette compétition sur info-chalon.

Le photoreportage

J.P.B