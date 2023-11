Cérémonie du 11 novembre : Un verre de l'amitié riche en événements

Après la cérémonie commémorative de l'Armistice de 1918 au Monument aux morts, l'inauguration de l'exposition temporaire «Les Poilus d'Orient, les oubliés de la Grande Guerre (1915-1919)» sur le Quai Gambetta et le rassemblement contre la montée de l'antisémitisme en France sur les marches de l'Hôtel de Ville, c'était l'heure du verre de l'amitié dans le Salon d'honneur de la mairie.

L'occasion pour Bernard Avon de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune — de devenir le nouveau (et dernier) porte-drapeau du Groupement des Poilus d'Orient-T.O.E et A.F.N, en lieu et place d'Alain Le Floch, qui a servi dans la Marine nationale de 1965 à 1984, dont douze ans dans les sous-marins nucléaires, soit plus de 10 000 heures de plongée.

Membre de l'association «Pour ceux de 14», ce dernier avait cet insigne honneur depuis octobre 2015.

Vous avez bien lu, Bernard Avon est donc le dernier à porter l'étendard de cette association qui honore la mémoire de ces nombreux combattants qui sont tombés dans les pays d’Orient. En effet, c'est par l'entremise de Nicolas Legrand, le chef du protocole de la Ville, que le président de l'association, Roger Remandet, annonçait non sans regrets la dissolution de cette illustre institution entièrement dédiée au devoir sacré de mémoire.

Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a aussi tenu à saluer le capitaine de frégate Hervé Nielly, le capitaine de la frégate légère furtive Aconit, de passage dans notre ville.

Quatrième bâtiment de classe La Fayette d'une série qui compte cinq unités, ce fleuron de la Marine nationale est parrainée par la Ville de Chalon-sur-Saône depuis 1992.

Et comme l'exige la tradition, c'est par un ban bourguignon que l'assistance à saluer ce souriant capitaine.

Le maire a également tenu à saluer l'ingénieur en chef de 1ère classe Teddy Biri, qui succède au poste de chef de corps corps de la Base pétrolière interarmées (BPIA) et commandant de la Place de Chalon-sur-Saône à l'ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy, le 24 juillet dernier.

Originaire de Commercy (Meuse) et âgé de 44 ans, le nouveau commandant de la base a fait carrière dans l'Armée de l'air et à la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD), le service de renseignement du ministre des Armées.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati