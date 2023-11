LE RN71 présent au rassemblement contre l’antisémitisme.

Communiqué de presse

Le Rassemblement National de Saône-et-Loire mené par Aurélien Dutremble a répondu présent à l’invitation de l’Association des Maires de France, en participant ce dimanche 12 novembre, au rassemblement devant la Préfecture de Mâcon, afin de prendre part à la lutte contre l’antisémitisme.

Ce rassemblement fut un moment d’unité et de sursaut moral du pays face à l’augmentation fulgurante des actes antisémites (1250 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre). Face à ces actes insupportables, il nous est apparu juste comme une évidence, de s’associer avec les élus et cadres de notre fédération à ce rassemblement pour défendre envers et contre tout, les principes fondamentaux de notre République qui garantissent à chaque compatriotes sa liberté de penser et sa sécurité personnelle.

Le parti de Marine LE PEN et Jordan BARDELLA refusera toujours la banalisation des dérives et violences antisémites et continuera, sans relâche, à afficher une volonté infaillible contre l’antisémitisme. Absolument rien même pas le contexte international ne peut et ne doit justifier l’infamie de ces actes envers nos compatriotes de confession juive.