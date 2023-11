L’Usinerie Partners organise une masterclass de l’entrepreneuriat sur la facturation électronique.

Masterclass de l’entrepreneuriat

« Facturation électronique : préparez votre transition ! »

Dans le cadre de son offre de service Protée’IN, l’Usinerie Partners organise en collaboration avec des professionnels sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat ou à la gestion d’entreprise, des masterclass de l’entrepreneuriat sous forme de webinaire. La prochaine masterclass portera sur la facturation électronique pour sensibiliser à l’importance de préparer sa transition.

La généralisation de la facture électronique approche.

Nous la pensons lointaine car échelonnée selon la taille des entreprises. Elle devra être effective entre septembre 2026 et septembre 2027. Ce temps accordé n’est pas un confort car cette évolution nécessite une véritable gestion d’un projet majeur impactant la fiscalité et l’organisation financière… Et si vous obteniez dès maintenant les clés d’une transformation réussie ?

Lors de la prochaine masterclass de l’entrepreneuriat proposée par L’Usinerie Partners, vous bénéficierez : d’un décryptage de la réforme, des différentes étapes indispensables préalables à celle de l’e-facturation, d’une sensibilisation à la conduite du changement qu’elle implique, d’un éclairage sur les éditeurs…

Rendez-vous le vendredi 17 novembre à 10h30 en visio-conférence.



Webinaire animé par :



Gregory LOUCHET

Directeur du Développement Entreprises et Institutionnels

Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté



Alexandre POUSSE

Directeur de programme Nouveaux Business

Groupe BPCE

Jean-Guillaume HERBRETEAU

Senior Manager – Finance Strategy & Performance

KPMG



Informations pratiques

Vendredi 17 novembre 2023 de 10h30 à 12h

Webinaire gratuit

Sur inscription : ICI



Le lien de la visio-conférence vous sera envoyé lors de la confirmation de votre inscription.

Cet évènement est organisé par l’Usinerie Partners, en partenariat avec la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté, avec le soutien du Grand Chalon et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.