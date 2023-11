Les résultats du week-end du côté du Billard Club Chalonnais tats

Ce week-end, 1er tournoi aux 4 billes destiné principalement aux joueurs débutant la pratique du billard français. Ce mode de jeu permet de réussir plus de points et optimiser la réalisation de chaque carambolage pour davantage d’efficacité avant de passer aux traditionnels 3 billes.

Ainsi à Chalon/saône, Michel GRANELL gagne le tournoi avec une moyenne générale de 1.44 et une meilleure série de 6 points devant Daniel UTIEL (2nd du tournoi) avec une moyenne générale de 0.94 et une meilleure série de 6 points, Lionel BEZILLE (3ème du tournoi) avec une moyenne générale de 0.86 et une meilleure série de 5 points et Jean Marc BOYER (4ème du tournoi) avec une moyenne générale de 0.68 et une meilleure série de 5 points.