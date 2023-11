AVIS DE DECES - Madame Odette BOUTONNET née BRUCHON

RULLY - BÂGÉ-LE-CHÂTEL - TOURNUS - CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-Marc et Eliane, Annick et Rémy, Claude et Dominique, Catherine, ses enfants ;

Régis, Christelle, Oriane, Maud, Pierre, Morgan, Céline,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette BOUTONNET

née BRUCHON

survenu le 8 novembre 2023,

à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 14 novembre 2023, à 14h30, en l'église Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Odette repose à la chambre funéraire, ZA Californie à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Elle a rejoint son époux,

Jean

décédé le 4 mai 2019.