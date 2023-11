Forêt et changement climatique : forte mobilisation des acteurs de l'Arc jurassien franco-suisse en vue de futures coopérations transfrontalières

Une centaine de représentants des administrations et organismes liés à la filière forêt bois ont assisté à cette journée et échangé sur l’avenir de la forêt sur le territoire transfrontalier.

La forêt couvre 44 % du territoire de l’Arc jurassien franco-suisse. Particulièrement impactée par les effets du changement climatique, elle reste un atout écologique et une ressource économique pour le territoire. Les phénomènes récents et l’évolution interrogent sur les mesures à prendre pouraccompagner l’adaptation de la forêt et développer une vision commune permettant de maintenir sa multifonctionnalité.

Arcjurassien.org a réuni les acteurs français et suisses de la forêt (administrations, collectivités, organismes gestionnaires et socioprofessionnels...) afin de réfléchir ensemble aux réponses à apporter aux problématiques communes dans une perspective transfrontalière. Près de cent personnes ont ainsi pu assister aux présentations du matin portant sur la situation sanitaire des forêts et leur évolution, les crises et risques actuels ainsi que les stratégies d’adaptation et projets développés pour répondre aux défis posés par le changement climatique.

L’après-midi s’est déroulé sous forme d’ateliers collaboratifs. Près de 70 participants ont réfléchi à de nouvelles coopérations transfrontalières permettant de mener des actions concrètes sur le territoire. Les projets imaginés ont pour objectif de favoriser un travail commun d’observation, le partage de connaissances et de savoir-faire, une structuration et une gouvernance de la gestion de la forêt ainsi qu’une communication et sensibilisation forte auprès du grand public au sujet des problématiques et enjeux.

Fort de la richesse des débats et du fruit de cette réflexion collective sur les enjeux concernant l’ensemble du territoire de l’Arc jurassien, Arcjurassien.org proposera de nouvelles rencontres en 2024, thématisées sur les principaux sujets identifiés lors de cette journée.

Arcjurassien.org est un organisme de coopération transfrontalière de l’Arc jurassien franco-suisse qui réunit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté.