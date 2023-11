Retour sur la 4ème édition du Chalon Festi'Bière

Organisé en partenariat avec le broc-café L'Instant T, la 4ème édition du Chalon Festi'Bière s'est déroulée les samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023 au Parc des Expositions.

Au total 20 brasseries artisanales venues de toute la France avec des styles plus populaires et plus classiques !

Dans les allées, vous pouviez retrouver entre autres la Brasserie Bücher Bernardswiller, la micro-brasserie La Margau, Bra'v, la Brasserie Les Plains Monts (Chagny), la Brasserie La Rustine (Épervans), MIB (Chalon-sur-Saône), la micro-brasserie La Kanopée (Sainte-Marie-sur-Ouche), le Beer Truck des Alpes et la micro-brasserie Grand Duc.

Un rendez-vous très apprécié des Chalonnais et Grand-Chalonnais, puisque, que vous soyez des passionnés ou simplement curieux, vous avez été très nombreux à vous rendre sur place, ce week-end.

Au programme, des dégustations, de la restauration à toute heure, un marché artisanal, des animations, des DJ SET et des concerts.

Parmi les artisans présents, citons HBC-Cuir 71, Profil Étic (Torcy), Chapeau La Vie (Buxy), Les Perles du Lagon de Nanou (Montbellet), Fleurésine (Châtenoy-le-Royal), La Mieillerie de la Natouze (Boyer) et le graveur ciseleur François Branciard.

Rendez-vous en 2024 pour une 7ème édition ! Ça va mousser !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati