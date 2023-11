Rugby : Chatenoy rate une bonne occasion face à Verdun

En menant 12 à 0 à la mi-temps, le CRC démontrait la qualité de son travail en dominant au score et surtout en jouant quasiment 30 minutes sur les 40 dans le camp de VRAC. Une équipe visiteuse qui ne s’attendait pas semble-t-il à une telle prestation de la part des locaux.

C’était sans compter sur l’expérience des Verdunois qui ont su mettre en place leur jeu en seconde mi-temps et en dominant territorialement à leur tour le camp adverse.

Une mi-temps pour chaque équipe

Un match de rugby reste un match de rugby et tant que le coup de sifflet final n’est pas donné par l’arbitre, rien n’est gagné. C’est dommage car la victoire aurait été belle et normal tant le CRC a fourni du bon jeu en première mi-temps. Des mouvements bien construits qui ont amené les deux essais à la 23e et à la 38e.

Scénario inverse en seconde mi-temps ou le CTC n’a pas eu le même tempérament et a subi à son tour la domination des Verdunois décidés à jouer les patrons du match, revenant à la marque par un essai transformé ( 12 - 7) puis faisant commettre des fautes aux Châtenoyens et qui dit faute dit carton jaune, pénalités et transformations de ces pénalités souvent bien placées. Résultats le VRAC est passé devant (12 - 13 ) pour « enquiller » une seconde pénalité quasiment au coup de sifflet final ( 12 - 16).

Le point de vue des coaches

Pour le staff de Verdun il y a eu matière à se faire peur au regard de la première mi-temps mais avec le banc « l’église a été remise au milieu du village » et l’expérience a joué tout en reconnaissant la valeur de l’équipe Châtenoyenne.

Joueurs et coaches de Châtenoy sont déçus on peut le comprendre. Déception et satisfaction, déception parce défaite bien sur et que peut-être en seconde mi-temps le travail n’a pas été celui demandé. Satisfaction parce que il faut le reconnaitre le CRC montre un autre jour dans son jeu et que le club est à sa place actuellement et va faire tout ce qu’il faut pour jouer la 4e place synonime de qualification pour le Championnat de France de la division régionale 2.

De son coté l’équipe B, qui jouait à XV au lieu de XII s’est une nouvelle fois incliné (10 - 18) et ne doutons pas qu’elle va trouver prochainement une victoire salutaire.

Dimanche prochain le CRC se déplace dans la Nièvre à Pougues les Eaux, club classé avant dernier de la poule ( battu par Morteau dimanche dernier). Une bonne occasion a ne pas rater pour les Châtenoyens qui vont se préparer sérieusement aux entrainements de mercredi et vendredi.

JC Reynaud

Le classement après la 6e journée matchs aller

1 - C S SEURROIS 28

2 - VERDUN R A C 23

3 - U S DOLOISE 21

3 - R C VESOUL 21

5 - CHATENOY R C 13

6 - SAONE SEILLE RUGBY 12

7 - A S POUGUES LA CHARITE 10

8 - ASC SAINT APOLLINAIRE 7

8 - RUGBY UNION MORTEAU PLATEAU 25 7

10 - RUGBY TOUCY PUISAYE FORTERRE 1