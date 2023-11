Cette semaine à l'Espace des Arts : 'NO REALITY NOW'

Les créations de Vincent Dupont impriment dans nos esprits des visions troublantes et nous entraînent dans des conditions sensorielles particulières. Accompagné du designer interactif Charles Ayats, le chorégraphe va encore plus loin avec No reality now, une expérience hybride et immersive pour cent spectateurs où la réalité s’épanche dans le virtuel, inventant une nouvelle forme de spectacle « augmenté ».

Équipé d’un casque de réalité virtuelle amovible, le public navigue à son gré dans ces mondes parallèles et entrelacés, livrant chacun leur part de mystère. La lumière s’épaissit, les sons deviennent ondes, la Mort s’incarne... No reality now est une adaptation de Souffles (2010), qui réunit un corps en lévitation, un homme en deuil et une chamane. Sorte de rituel funéraire archaïque et 2.0, ce trio creuse les thèmes d’une œuvre hantée par des fantômes, tente de percer l’énigme de la vie et de la mort et nous élève vers un au-delà. Entre douceur et stupeur.

VEN 17 NOV 2023 — 19h PETIT ESPACE

SAM 18 NOV 2023 — 20h PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/no-reality-now

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Florian Salabert