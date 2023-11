Jeudi au Conservatoire du Grand Chalon : 'On ne parle pas avec des moufles'

JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 À 19H - AUDITORIUM

Ce duo est un conte burlesque, l’épopée tragicomique d’un entendant et d’un sourd bloqués dans un ascenseur en panne qui devient un ring où se déroule une joute entre les deux protagonistes !

On ne parle pas avec des moufles est un spectacle a deux facettes, une vraie création bilingue. Il ne s'agit ni d'une adaptation, ni d'un spectacle traduit. Tout a été inventé et composé simultanément.

Les langues (LSF et français parlé) se superposent et se télescopent. Elles ont chacune leur logique, leur humour et leur propre point de vue. Anthony Guyon et Denis Plassard ne racontent pas les mêmes choses, ne se traduisent pas mutuellement. Dans cette séquestration imposée leur vocabulaire commun est le mouvement. La complicité et l'écoute entre ces 2 solistes qui se moquent allégrement l'un de l'autre donnent tout son sens au duo. L'ascenseur est comme un ring où se déroule une joute absurde entre un entendant et un sourd, aussi bavard l'un que l'autre !

Spectacle suivi d'un bord de scène traduit en langue des signes.

Post scriptum de Marion Schrotzenberger, directrice artistique du Grand 8 :

Oui la danse peut faire rire, oui, oui, oui, triple oui !

Virtuose du geste précis, du mot choisi, Denis Plassard nous entraîne avec joie dans ce double One man show épatant.

