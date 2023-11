Trois cousines venues donner leur sang à la collecte du lundi 13 novembre à Châtenoy le Royal.

Il n’est pas rare de voir des jeunes venir pour leur premier don avec l’un ou leurs deux parents.

Mais ce lundi 13 novembre, à la dernière collecte organisée par l’amicale de Châtenoy le Royal, trois cousines avaient pris rendez-vous et se sont présentées pour faire don de leur sang et pour deux d’entre elles, c’était leur premier don.

Shania donnait pour la deuxième fois. Elle a commencé au lycée Mathias où elle a été ambassadrice pour le don de sang. Aujourd’hui, la jeune femme de 19 ans fait ses études à Dijon dans le domaine du maquillage.

Inès, la plus âgée (22 ans) est venue pour la première fois donner son sang, c’est sa cousine Shania qui l’a motivée pour l’accompagner à la collecte et en profiter pour faire son premier don. La jeune donneuse est actuellement en recherche d’emploi et elle est bien décidée à continuer à faire ce geste qui permet de sauver des vies.

Nina, elle aussi, était venue pour faire son premier don, entrainée dans l’aventure de donneur par Shania, sa cousine. Une action plus difficile pour elle qui appréhende non pas la piqûre mais la vue du sang. Pourtant tout s’est très bien déroulé, prélèvement sans problème effectué par une infirmière de l’EFS. La jeune femme de 19 ans va quand même réfléchir pour la prochaine fois.

Les trois donneuses ont ensuite pris la collation préparée par les bénévoles de l’amicale.

Le bilan de cette collecte est de 39 donneurs présentés dont les deux nouvelles donneuses.

Cela reste toutefois une petite collecte au regard des besoins dans les hôpitaux.

Une petite lueur d’espoir a émergé, lors de cette collecte, pour la continuité de l’amicale, après l’annonce de la présidente de ne pas renouveler son mandat.

Info-Chalon ne manquera pas de tenir ses lecteurs informés sur les suites du devenir de l’amicale pour le don de sang bénévole de Châtenoy le Royal.

C.Cléaux