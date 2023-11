LOUP - Le Préfet de Saône et Loire autorise un tir de défense renforcé

mais rappel le cadre réglementaire et les risques encourus à toute personne ne le respectant pas.

A la suite des attaques récurrentes déclarées dans le département, spécialement sur le secteur Creusotois, Couchois et Charollois, et en application du plan national d’actions (PNA) 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage, le préfet de Saône-et- Loire sollicite l’avis de la préfète coordonnatrice du PNA pour envisager la mise en œuvre d’un tir de défense renforcé.

Depuis le mois de mai, plusieurs autorisations de tirs de défense simples ont déjà été accordées. Le tir de défense renforcé est destiné à accroître la protection des troupeaux contre la prédation du loup, par la présence de plusieurs tireurs.

La brigade mobile d’intervention grands prédateurs, dite « brigade loup » de l’Office français de la biodiversité, reste mobilisée dans le département.

Le préfet invite les éleveurs à maintenir la protection de leurs troupeaux.

Le préfet rappelle que toute action initiée, en dehors du cadre réglementaire, est répréhensible pénalement. Il attire également l’attention des personnes qui se trouveraient dans la zone concernée, sur le danger auquel elles s’exposent, et les invite à éviter le secteur.