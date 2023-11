Marrons et glands, quels sont les dangers pour votre chien ?

L'automne est la période idéale pour faire de longues balades avec son chien. Les températures encore clémentes permettent en effet de profiter du grand air sans grelotter. Il n'empêche, cette saison apporte aussi son lot de dangers pour nos boules de poils. Marrons, châtaignes et autres glands peuvent causer des désagréments plus ou moins graves s'ils venaient à tomber dans la mauvaise gueule…



RISQUES D'OCCLUSION INTESTINALE ET D'ÉTOUFFEMENT

À l'automne, les feuilles mortes offrent un spectacle magnifique ! Mais si les arbres perdent leur joli manteau, certains se débarrassent aussi de glands, marrons, châtaignes et autres pommes de pin. Véritables accessoires de jeu pour nos chiens, ces derniers sont pourtant des dangers sérieux pour les truffes qui tomberaient dessus. En effet, lorsqu'ils sont ingérés, ils peuvent non seulement entraîner une occlusion intestinale mais aussi des ballonnements, diarrhées et vomissements. Ils représentent en outre un risque d'étouffement s'ils se coincent dans la trachée.



Concernant les glands, ils ne seront pas nocifs pour votre animal s'il en a mangé en petite quantité. Ils le deviennent lorsque le chien en ingère beaucoup en peu de temps. À noter que les glands verts – ceux qui ne sont pas mûrs – sont plus néfastes que les autres. Dans tous les cas, si votre petit protégé ne se remet pas en quelques heures, consulter un vétérinaire devient impératif.



M.K