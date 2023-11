DISTRICT DE SAONE ET LOIRE - Week-end sans football face à la prolifération d'incidents

Le District Saône-et-Loire de Football dans toutes ses composantes, a décidé, lors de son Comité de Direction en date du 13 novembre 2023, d’un WEEK END SANS FOOTBALL les 18 et 19 novembre 2023 (compétitons jeunes et seniors gérées par le District sauf pour les catégories du football animation : U7, U9 et U11).

Pour quelle raison ?

Les faits disciplinaires sont en constante recrudescence et une nouvelle fois, un arbitre officiel a été agressé lors d’une rencontre de Départemental 2.

Il est temps d’inverser la tendance et de revenir à un football plus RESPONSABLE.

L’occasion vous est donnée de mettre à profit ce repos forcé pour échanger sur les conduites à tenir lors d’une rencontre de football avec vos joueurs, vos dirigeants, vos éducateurs et vos entraineurs ainsi que les parents des jeunes joueurs en y associant les arbitres de votre club.

Vous l’aurez compris, il s’agit là d’une décision destinée à éveiller les consciences et qui doit vous amener et nous amener à responsabiliser tous les pratiquants.

Nous sommes conscients que ces derniers se comportent convenablement dans leur écrasante majorité en Saône-et-Loire.

Cependant, les faits de violences et d’incivilités n’arrêtent pas de croître en nombre et en dangerosité.

Ces faits proviennent du rectangle vert mais aussi des alentours. Nous le constatons au niveau des catégories seniors et de plus en plus au niveau des catégories jeunes.

Sans langue de bois, nous vous encourageons et nous vous soutenons lorsque vous souhaitez prendre des décisions sévères vis à vis de tout licencié de votre club ayant une attitude qui nuit à la pratique du football.

Le District Saône et Loire de Football et ses commissions compétentes ont démontré par le passé leur capacité à gérer des situations complexes.

Nous continuerons à prendre les décisions qui s’imposent et qui s’imposeront pour ramener le calme sur nos terrains afin que tous les pratiquants et pratiquantes puissent profiter d’un bon football dans un climat apaisé.

Le présent communiqué a reçu le soutien de l’AEF 71 et de l’UNAF 71. Nous comptons sur vous pour retrouver le football que nous défendons.

Le District Saône et Loire de Football