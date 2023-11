La Boulangerie de la Citadelle vous propose des paninis de qualité

Située au 13 Rue de la Citadelle, la boulangerie renforce son offre snacking avec des paninis de qualité à petit prix. Une dégustation est proposée ce vendredi 17 novembre, en in de matinée. Plus de détails avec Info Chalon.

Avis aux amateurs de repas sur le pouce, la Boulangerie de la Citadelle renforce son offre snacking en proposant des paninis de qualité et à petit prix. Et c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner ou de manger à la maison.

«Cela faisait longtemps que l'on voulait en faire», nous explique Marion Boutreux, la co-gérante, avec son marie Joffrey, de la boulangerie.

Pour ce faire, un espace entièrement a été dédié au snacking, avec cuisine aménagée. Il en fallait pas moins pour travailler des produits chauds de qualité.

Une dégustation aura lieu ce vendredi 17 novembre, de 11 heures 30 à 12 heures 30.

(Plus de détails à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati