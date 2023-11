Communiqué des Etoiles Noires

LES ETOILES NOIRES ANNONCENT LEUR TOURNEE 2024

C’est par le biais des réseaux sociaux que la troupe de bénévoles Les Etoiles Noires a annoncé du 23 au 27 Octobre dernier les dates de sa prochaine tournée. Celle-ci se déroulera du 3 Mai au 15 Juin 2024. 10 représentations seront au programme, à Villers-Le-Lac, Pontarlier, Dole, Besançon, et pour la première fois à Lons-Le-Saunier.

Bien que quelques indices se cachent déjà derrière les visuels et les termes utilisés dans les annonces, la troupe garde pour le moment le thème du prochain spectacle secret…

« ‘C’est vraiment génial et pour une bonne action’ ; ‘On y sera’ ! ; ‘Hâte de vous voir’ ; ‘Vivement’ » …

Voici un extrait des messages enthousiastes reçus de la part des adeptes des Nuits de L’Espoir, à l’idée de retrouver sur scène la joyeuse bande de chanteurs, danseurs, et musiciens amateurs qui composent Les Etoiles Noires.

Tous les deux ans, le groupe invente et présente un spectacle live de variété, tout public. En plus de 25 années d’existence, Les Etoiles Noires ont su conquérir un public de plus en plus nombreux et de fidèles spectateurs, par le plaisir d’être ensemble sur scène. L’objectif reste le même, celui de remettre un maximum de dons à Semons L’Espoir et aux associations partenaires. Ces associations, elles, partagent les mêmes motivations : Adoucir le quotidien des enfants hospitalisés, celui des personnes malades, et soutenir leurs familles.

En 2022, près de 10 000 personnes ont découvert le show créé par la troupe, et celui-ci a permis de récolter la somme totale de 55 000€ pour les associations soutenues (Semons L’Espoir, Traces De Vies, Les Z’Amis de L’Aube, ASCAP Handicapable, Les Amis de La Pédiatrie).

Après de nouvelles actions menées, une prestation appréciée lors du festival Les Nuits Bressanes en Juillet 2023 à Louhans (première partie de Claudio CAPEO et Matt POKORA), tout en conciliant une année de création, les Etoiles Noires vous donne rendez-vous au printemps prochain, avec une nouvelle date à Lons-Le-Saunier, le Samedi 8 Juin 2024 !

UNE BILLETTERIE SPECIALE POUR NOEL ! COMMUNIQUE DE PRESSE Novembre 2023

En Novembre 2022, Les Etoiles Noires avaient proposé le calendrier 2023, qui reprenait les photos de la tournée ‘Du Grenier aux Etoiles’. Pour cette fin d’année, la troupe met en place une billetterie de Noël, du 15 Novembre au 15 Décembre. 100 places par spectacle dans un premier temps, avant le lancement de la billetterie officielle au printemps prochain, à acheter en ligne sur www.les-etoiles-noires.fr.

Une idée cadeau à glisser au pied du sapin, ou pour simplement se faire plaisir !

Dans les prochaines semaines, la troupe annoncera le thème et le titre de son prochain spectacle, et dévoilera l’affiche officielle. Un visuel qui accompagnera Les Etoiles Noires durant toute l’aventure 2024 !

Suivez toute l’actualité de la troupe sur Facebook et sur Instagram : lesetoilesnoires.asso

www.les-etoiles-noires.fr

CONTACTS MEDIAS ET COMMUNICATION :

Loren MARGUET – 06 47 76 62 21

Lesetoilesnoires.communication@gmail.com

Loïc BAUD – 06 74 17 09 32