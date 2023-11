‌‘’Après Chalon dans la rue, Chalon à la Rue ‘’... Le coup de gueule de Didier

"Ça ne gêne que moi les bouchons matin, midi et surtout le soir sur les quais, dans la zone sud, sur le pont de Bourgogne etc…

Cette circulation très difficile est en grande partie dû à la fermeture temporaire de seulement une voie sur le pont Saint Laurent.

Aujourd’hui le pont Saint Laurent, hier les Quais, avant-hier le pont Jean Richard et le pont de Bourgogne...

Ok je comprends l’urgence de faire des réparations mais que fait-on pour remédier à une telle situation dans l’avenir ? Qui va certainement se reproduire !

Existe-t-il un plan des déplacements des flux de voitures dans l’agglomération ? J’en doute.

Quand je vois l’évolution depuis que je me suis installé dans l’agglomération il y a 15 ans je m’inquiète pour le futur.

Rien ne sera surement fait pour remédier à ça avant très longtemps.

Bonjour l’attractivité du territoire.

Tout le monde se focalise sur les plans Vélo. Très bien. Il faut continuer. Mais quand je vois ces milliers de voitures qui arrivent le matin et qui partent le soir de Chalon je me dis que ces gens ne peuvent pas venir travailler à Vélo. Il faut faire quelque chose et vite.



Si quelque chose devait un jour me décider de partir d’ici c’est bien la circulation difficile. Didier un chalonais dépité. "