La Croix-Rouge de Saône et Loire envoie des renforts dans le Pas-de-Calais

Nicolas Loichot, Directeur Territorial Urgence et Secourisme de Saône et Loire, a tenu à saluer la mobilisation des bénévoles des unités locales de la Croix-Rouge de Chalon sur Saône et Mâcon, embarquant pour le Pas-de-Calais. Six d'entre eux ont souhaité répondre à l'appel national de la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés du nord. Un bel élan de solidarité alors que le Pas-de-Calais a besoin de bras pour aider les victimes des inondations.

Après les tempêtes Ciaran et Domingos, ce sont plus d'un demi million de sinistrés dans le Nord. Et dès le début, la Croix Rouge a mobilisé l'ensemble de ses forces pour venir en aide. Une aide qui parfois se résume juste par un geste de soutien, une boisson chaude et du réconfort tant la situation nécessite de la présence humaine. Une présence qui nécessite la mobilisation de toutes les mains disponibles, pour déménager, mettre en sécurité et tout simplement réconforter.

Les Saône et Loiriens seront localisés au niveau de Longuenesse, aux portes des secteurs les plus sinistrés. Nicolas Loichot envisage même de monter une seconde équipe qui pourrait partir semaine prochaine pour prendre le relai. Une mission de 5 jours pour ces premiers bénévoles dont l'engagement est à saluer.

Laurent Guillaumé