Inauguration de l'extension du service d'hémodialyse du Centre hospitalier William Morey

Depuis plusieurs années, il existe un problème de saturation de l'offre de soins en dialyse sur le secteur Nord Saône-et-Loire. Il s'agit d'un fort enjeu de santé publique.

Une synthèse de la projection des patients dialysés dans les dix ans à venir établie récemment, démontre que la Bourgogne, et surtout le Nord de la Saône-et-Loire, voit le nombre des dialysés augmenter d'environ 5 % par an (de façon constante depuis plus de dix ans).

Le projet d’extension du service d'hémodialyse prévoyait de faire passer le nombre de poste de dialyse de 24 (dont 3 postes dits de repli permettant d'accueillir des patients hémodialysés hors CH) à 34 (dont 4 postes de repli). Chaque poste de dialyse permet de traiter 4 patients à raison de 3 séances hebdomadaires. Le nombre de patients potentiellement pris en charge par semaine passe ainsi de 96 à 136.

À partir de janvier 2021 des groupes de travail avec les équipes ont été organisés afin de proposer un projet architectural. L'objectif était d’intégrer 165 m² de surface en salle de dialyse au sein du service actuel.

Les réflexions et le travail en équipe ont porté sur :

▶ La gestion des flux et l'accueil de tous les patients en dialyse (horaires et organisation des dialyses);

▶ La réorganisation du travail à prévoir pour les équipes paramédicales;

▶ La réduction des circulations en faveur des salles de dialyse;

▶ Le recensement de tous les besoins en informatique, biomédical, fournitures et équipements hôteliers;

▶ L'optimisation des locaux de rangement;

Les objectifs de l'extension du service d'hémodialyse étaient multiples :

▶ Maintenir la qualité de prise en charge et la sécurité des patients;

▶ Préserver la qualité de vie au travail des agents avec un axe de diminution des manutentions et ports de charge;

▶ Intégrer de nouveaux postes de dialyse dans un espace contraint et respectueux des zones de travail des équipes;

▶ Optimiser les locaux de rangement du fait des diminutions de surface des espaces.

Ce projet d'extension du service d'hémodialyse a nécessité l'augmentation des effectifs : des postes d’infirmières diplômées d'état (IDE) et d'aides-soignantes (AS) ainsi qu'un poste de médecin néphrologue ont ainsi été ouverts. La mise en place d’un poste d'infirmière coordinatrice (IDEC) à temps plein a également été validé.

Les recrutements sont organisés sur le même calendrier que l'ouverture des salles (d'octobre 2023 à mars 2024).

Les postes de travail ont été réorganisés en 12 heures (aujourd'hui postes en 7 heures 30 et 12 heures pour les IDE) avec 3 horaires différents par jour en lien avec l'organisation des séances de dialyse.

Une équipe aide-soignante unique a été mise en place pour l'hémodialyse en 12 heures : elle est dorénavant séparée de celle de néphrologie. Un pool de remplacement intégré dans les effectifs a également été créé. Enfin, ce projet a nécessité la mise à jour de toutes les fiches de poste.

Les travaux ont débuté le 9 janvier 2023. Ils ont été organisés en 6 phases en respectant l'accueil des patients hémodialysés. L'activité du service a ainsi été maintenue durant la période de travaux. Quant à l'ouverture progressive des nouvelles salles de dialyse, elle a eu lieu à partir du 16 octobre 2023.

Le projet d'extension du service d'hémodialyse contenait également des enjeux techniques :

▶ Pour le traitement de l'eau : la capacité de traitement a été augmentée avec l'ajout d'une nouvelle boucle et l'achat d’un système de traitement d'eau neuf. Cela permettra de générer des économies d'eau d’environ 30 %.

▶ Le parc complet de générateurs de dialyse a été changé pour un modèle plus moderne et performant.

▶ Pour la distribution de l'acide, un local «acide» en sous-sol a été créé. Via un réseau interne, il permettra de couvrir 90 % des consommations d'acide du service d'hémodialyse.

Ce passage à un réseau interne de distribution d’acide aura un impact écologique positif puisqu'il permet de réduire drastiquement la quantité de poches plastique d'acide. Cela diminuera également le port de charge des agents : à l'heure actuelle, l'acide en poche est livré via la pharmacie sur palettes (1 poche = 4,7 l soit 319 l/J en 2024).

L'inauguration de l'extension du service d’hémodialyse a eu lieu le mardi 14 novembre à 19 heures, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône et président du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier William Morey, Bruno Legourd, son premier adjoint, en charge également des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, Philippe Collange-Campagna, le directeur Général du Centre hospitalier William Morey, Dr. Philippe Dubot, le président de la Commission médicale d'établissement et Dr. Ayman Abokasem, le responsable du service néphrologie-hémodialyse, pour ne citer qu'eux.

