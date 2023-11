L'Amicale interclasses Saint Désert, Granges, Rosey s'est réunie

Les classes en 4 des villages de Saint-Désert, Granges et Rosey ont répondu à l'invitation de cette réunion préparatoire. Différents sujets étaient à l'ordre du jour de la réunion dont notamment le décalage d'une semaine du banquet des conscrits, suite à la demande du club de foot, et fixé au samedi 20 avril. Côté tombola, les choses avancent et les grilles de 25 cases devraient être commercialisées à 2 euros.

Pour le traiteur, on ne change rien avec la reconduction de Samuel Vincent aux fourneaux, avec un tarif fixé à 36 euros/personne. Le menu n'a pas encore été tranché.

Côté DJ, c'est là aussi la reconductiob de Dominique Parriaud de Crissey.

Les conscrits vont prospecter sur le choix des fanfares d'harmonies et musiques pour le traditionnel défilé des conscrits. Une vente de produits locaux aura lieu dès le début de l'année sur les trois communes.

L' Assemblée Générale est prévue le mardi 12 décembre 2023 à 19h00 salle Barigas

Prochaine réunion préparatoire le mardi 21 novembre 2023 à 19h00 salle Barigas