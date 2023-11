CARNET BLEU - Bienvenue à Ambroise

Ambroise JOLY est né le 11 novembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Albin, 3 ans et demi, de Pauline GRANGER et Amaury JOLY. Les parents sont tous deux gérants d'une entreprise de travaux publics et travaux viticoles à Montagny-lès-Buxy. La petite famille réside à Montagny-lès-Buxy.