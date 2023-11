L’Harmonie de St Rémy Les Charreaux fête Ste Cécile en l’église Ste Thérèse

Comme il est de tradition pour l’Harmonie de St Rémy Les Charreaux, célébrer Sainte Cécile de Rome est l’occasion d’honorer la Sainte Patronne des musiciens née au début du IIIe Siècle.

Son histoire dit que lors de son martyre elle entendit une musique céleste et c’est ainsi que la tradition veut qu’elle soit la patronne du chant sacré, des musiciens, luthiers et en général des fabricants d’instruments de musique.

On comprend mieux cette volonté des musiciens de l’Harmonie de se mettre sous la protection de la sainte et de lui rendre hommage, elle dont la fête est célébrée le 22 novembre.

Réunis sous le porche de l’église Sainte Thérèse de St Rémy, les musiciens ont animé la Messe célébrée par le Père Serge Grobot, prêtre de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais.

Sous la direction de la chef d’orchestre Emilie Desbrières, l’Harmonie a interprété pour l’Entrée «Jésus que ma joie demeure » de Jean Sébastien Bach, puis pour l’Offertoire « Marche pour la cérémonie des turcs » de Jean Baptiste Lully. L’accompagnement pour la Communion des fidèles s’est fait avec « The Seal lullaby » d’Eric Whitacre et ensuite clore cette célébration avec « Histoire Eternelle » d’Allan Menken. Un moment musical bien en union avec les fidèles venus assister et prier au cours de cette Messe dominical avancée du samedi 18 novembre 2023.

Dans son homélie le Père Grobot a souligné combien la musique a quelque chose de corporel « Elle passe et se fait ressentir dans notre corps ce qui incite aussi à une méditation spirituelle. » Concentration du corps et de l’esprit elle permet cette relation des sens qui sont exprimer par notre corps, ce qui a permis au Père Grobot de rappeler en conclusion : « Notre Foi ne peut se détacher de notre corps. »

Instant de partage qui s’est également continué par une verre de l’Amitié, dans la salle du Balcon, offert par le Foyer St Joseph aux musiciens, prêtres et paroissiens.

JC Reynaud