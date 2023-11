Internet, un bel outil qui peut très vite devenir dangereux.

La commune de Champforgeuil, en partenariat avec la police municipale, la police nationale, les enseignants des classes de CM1/CM2, a lancé une campagne de sensibilisation des élèves à la bonne utilisation d’internet, des réseaux sociaux, des risques et des règles de bon usage.

Pour sensibiliser les enfants à la bonne utilisation d’internet, des réseaux sociaux… et aux risques de cette utilisation devenue permanente, Jérôme et Laurent de la police nationale ont fait une intervention de sensibilisation dans la classe de Virginie Blanchard directrice et enseignante en classe de CM1/CM2 de l’école Courbet de Champforgeuil.

Une sensibilisation que suit de très près Madame le maire Annie Sassignol, présente au lancement de cette campagne sur le permis internet.

Les enfants avaient, auparavant, travaillé le sujet avec leur enseignante à partir d’un petit livret « Code de bonne conduite sur internet ».

Suite au sondage que les deux intervenants ont réalisé auprès des jeunes, ils étaient très peu nombreux à avoir un téléphone mais ils vont sur les réseaux sociaux, parfois sous la surveillance des parents mais pas pour tous.

Les policiers ont engagé un jeu de questions/réponses avec les élèves afin de leur apporter un maximum de renseignements et d’enseignements concernant la toile que représente internet, que ce soit sur leurs droits à l’accès à certains sites ou sur les risques encourus en falsifiant leur âge pour y accéder, surtout en ce qui concerne les jeux vidéo qui sont de plus en plus violents. Tout un cours avec de nombreux exemples, pour leur expliquer ce qu’est internet, la facilité avec laquelle on peut communiquer, les risques à diffuser des informations à caractère privé et d’y faire de mauvaises rencontres.

Jérôme et Laurent ont fait une similitude entre surfer sur internet et l’usage de la voie publique, les deux sont régis par des règles et les deux sont la porte ouverte à de nombreux dangers.

La méconnaissance des risques des réseaux sociaux et d’internet, par certains parents laissant leurs jeunes enfants vaquer librement sur la toile, peut s’avérer néfaste. Internet et les réseaux sociaux sont de bons moyens de communications, de loisirs et d’outils de travail s’ils sont bien utilisés, mais ils peuvent très vite vous rendre la vie insupportable, à vous et à vos enfants aussi (Violation de la vie privée, harcèlement,…), ce qui peut conduire au drame dans certains cas de désespoir total.

A la suite de cette sensibilisation, les enfants auront des temps de formation par les enseignants. Il s’en suivra une évaluation qui donnera lieu à la remise du permis internet avant leur entrée en 6ème au collège.

C.Cléaux