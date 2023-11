Soirée du beaujolais réussie à Virey-le-Grand ce vendredi

Et comme à l’accoutumée, la soirée a été couronné de succès puisque ce sont plus de 100 personnes qui sont venues goûter au fameux beaujolais nouveau.

Un beaujolais visiblement bien meilleur que l’an dernier aux notes fruitées de banane comme l’ont rapporté certains à Info Chalon.

Pour l’occasion, l’association proposait des œufs en meurette en plat unique, qui ont fortement ravi les estomacs du public.

Beaucoup étaient venus entre amis pour profiter de cette ambiance festive, à l’image de Solène, Amandine et Charlotte, trois copines venues accompagnées de leurs maris et enfants ou encore de Françoise et Pascal qui avaient invité leur bande d’amis à venir passer la soirée sur leurs terres viroises.

Une soirée qui s’est poursuivie jusqu’au bout de la nuit dans l’ambiance festive bien connue de Virey-le-Grand.

Le prochain rendez-vous pour l’association « Animations Viroises » sera son marché de Noël les 2 et 3 décembre prochain avec même un invité surprise : le père Noël !

