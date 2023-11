Jouer à la pétanque dans votre appartement, c’est désormais possible grâce au magasin ‘Edith et Marcel’

Le clin d’œil info-chalon!

Mauvais temps, envie de passer un bon moment en famille ou entre amis?

La pétanque d’appartement vous permettra d’animer vos soirées ou vos repas en famille, divertissement et rires garantis.

Le magasin Edith et Marcel 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le dimanche matin de 10 h à 13 h.

J.P.B