Conférence-débat - Pourquoi une énième loi sur l'immigration et l'asile ?

Conférence débat animée par Marie Christine VERGIAT, vice- présidente de la Ligue des Droits de l’Homme.

Depuis une quarantaine d'années, c'est en moyenne une loi tous les 18 mois qui est adoptée. Les décrets de la précédente ne sont même pas encore tous finalisés et a fortiori la réalité de ses effets n’est jamais mesurée, comme l'a encore rappelé le Conseil d'Etat lors de son examen du dernier projet de loi.

Depuis 20 ans, les associations qui travaillent sur ces questions

dénoncent les effets délétères des nouveaux dispositifs législatifs et

réglementaires sur la situation. Et pourtant rien n'y fait.

Un nouveau projet de loi est sur la table. Plus aucune personne étrangère ne sera, si ce projet est adopté, à l'abri de la remise en cause de son statut.

Les personnes étrangères ne peuvent continuer à être les boucs émissaires d'une fuite en avant nauséabonde qui fait le lit de l'extrême droite.

Venez en discuter avec nous.

Tout public

Ligue des Droits de l’homme