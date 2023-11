Les délégués du collège Louis Aragon ont été reçus en mairie par le maire de Châtenoy le Royal.

Le collège Louis Aragon compte 24 délégués soit 2 par classe, élus par leurs camarades pour les représenter lors des conseils de classes et conseils des délégués. Ils sont formés pour bien remplir leur rôle de délégué, sur la citoyenneté et le mandat d’élu, une formation encadrée par trois professeurs et Rachel Michaudet conseillère principale d’éducation.

Cette année, les élèves déjà délégués l’an dernier et qui le sont encore ont laissé leur place à leurs camarades suppléants pour cette visite en mairie.

Ce jeudi 16 novembre, dans le cadre de cette formation, les élèves délégués étaient reçus dans la salle du conseil de la mairie par Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal, Roland Bertin 1er adjoint et Marie Thérèse Boissot adjointe aux affaires scolaires pour les 3 écoles primaires de la commune.

Le collège est rattaché aux compétences du conseil départemental et ne dépend pas de la mairie.

Vincent Bergeret a interrogé les élèves pour savoir s’ils connaissaient le lieu où ils se trouvaient cet après-midi. Réponse : Salle du conseil, ce qui lui a permis d’expliquer le fonctionnement du conseil et le rôle du maire, des adjoints et des conseillers.

Ensuite il a répondu aux questions que lui ont posées les élèves.

Une question récurrente chaque année : Etre maire, est-ce un métier ? Monsieur le maire a répondu que c’était une fonction et qu’il avait un métier à part de sa fonction de maire.

Une autre question toute simple : Avez-vous été délégué de classe ?

Question à laquelle Vincent Bergeret a répondu qu’il n’avait jamais été délégué. De nombreuses questions très choisies et précises ont amené le maire à apporter des réponses sur le travail du maire, sur les tâches les plus difficiles comme celle d’établir un budget, etc…de faire des choix d’investissement, de gérer les problèmes.

Un bel engagement citoyen qui mérite d’être souligné tant cela demande de l’investissement, du sérieux et de la disponibilité pour tous ces jeunes collégiens, un engagement qui va les aider à grandir.

C.Cléaux