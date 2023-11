Bourgogne – Franche-Comté – Finale du concours « Pitch Your Project »

Un évènement co-organisé par les Régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est dans le cadre de Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA), en présence de Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Ce concours s’adresse aux jeunes des États de l’espace alpin européen (80 millions d’habitants) âgés de 16 à 25 ans.

Dans ce cadre, ils conçoivent – individuellement ou en groupe –un projet, visant à renforcer l’attractivité et le développement durable de la Région Alpine. Ces projets peuvent également être bâtis en lien avec des structures scolaires, étudiantes et associatives. Chaque année « Pitch your project » suscite une réelle dynamique et les jeunes y participant s’y investissent pleinement. Cette expérience, surtout pour les finalistes et les lauréats, s’avère souvent décisive dans la valorisation de leurs initiatives.

Les jeunes ont ainsi pu candidater et déposer leurs projets jusqu’au 10 septembre dernier. Un jury a retenu les cinq meilleurs projets, qui ont concouru à la finale et dont trois ont été primés.

Les lauréats ont respectivement reçu des prix de 5 000 euros, 3 000 euros et 2 000 euros, destinés à les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets. Ces récompenses sont allouées par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Lors de cette sixième édition du concours « Pitch Your Project », une centaine de participants étaient mobilisés : des jeunes, des représentants de collectivités et de structures dédiées à la jeunesse, ainsi que deux députés du Parlement européen.

Quatre thèmes structuraient ce concours en 2023

Comment répondre au changement climatique et promouvoir une gestion durable des ressources, notamment de l’eau ?

Comment renforcer la mobilité durable et développer l’usage d’énergies renouvelables ? Comment renforcer l’économie circulaire sur circuits courts et valoriser l’artisanat alpin ? Comment améliorer l’inclusion sociale dans l’espace alpin et créer des liens intergénérationnels en s’appuyant sur la digitalisation ?

Cette journée s’est déroulée en trois temps :

• Deux tables rondes, ciblées sur les thématiques de l’année européenne des compétences et sur la participation des jeunes.

• Un temps de réseautage et d’information autour du programme Erasmus+.

• La finale du concours avec la présentation des 5 projets finalistes, le vote du public et la remise des prix.



« Pitch your project » les projets lauréats de 2023

1. Le projet Trash to Treasure (valorisation de déchets dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat), présenté par une équipe de Slovénie

2. Circ’Conference on Climate (arts du cirque comme objet de sensibilisation sur les thématiques environnementales), présenté par une équipe française d’Auvergne-Rhône-Alpes

3. CO2 Reduction Ascent (fabrication d’un bijou permettant de quantifier mécaniquement les émissions de CO2 de la personne le portant), proposé par trois étudiants de SupMicroTech-ENSMM de Besançon



A propos de SUERA

La Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine est un espace de coopération, regroupant 80 millions d’habitants, 7 pays (France, Suisse, Italie, Allemagne, Liechtenstein, Autriche, Slovénie) et 48 régions. A une échelle transnationale, elle vise à mieux prendre en compte les enjeux de la région alpine et à y répondre dans un cadre de coopération européenne renforcée.

Mobilités, économie, emploi, agriculture, tourisme, démographie et développement urbain : autant d’enjeux clés conditionnés notamment par le relief de montagne.

En 2023, la présidence de la SUERA était assurée par la Suisse avec une clôture organisée par ses soins, le 29 novembre prochain, à Bruxelles. A partir de 2024, la Slovénie prendra le relais durant une année.

Plus d’informations sur cette coopération européenne alpine (SUERA) et le concours « Pitch your project » sur :

https://www.alpine-region.eu/

https://eusalp-youth.eu/aboutpitch-your-project/