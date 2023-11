"Stop au projet de construction d’entrepôts géants au Grand Chalon !"

demandent FNE 71 (France Nature Environnement Saône et Loire), du Comité local des Soulèvement de la Terre de Chalon sur Saône et environs, et ACTE (Association Chalonnaise pour une Transition Ecologique)

L’entreprise SCCV SP FRANCE N 004, filiale d’un promoteur industriel américain (Scannell Properties), a pour projet de construire deux entrepôts logistiques géants à Champforgeuil (lieu-dit les Moirots), menaçant d’artificialiser 11 ha de zone naturelle boisée, en partie en zone humide, en zone inondable et hébergeant une importante faune protégée.

Ce projet paraît d’un autre âge, à l’heure de la situation écologique et climatique dramatique à laquelle nous faisons et allons de plus en plus faire face.

Le dossier de demande d’autorisation montre en effet des conséquences très néfastes sur l’environnement et sur la santé des habitants et habitantes de Chalon, Champforgeuil et Chatenoy le Royal en particulier :

 augmentation du trafic de Poids Lourds et Véhicules Légers en agglomération de Chatenoy le Royal, Champforgeuil, Chalon sur Saône (centre-ville, quartier du stade...),

 augmentation des pollutions sonores et atmosphériques en provenance de l’A6 pour les habitants et habitantes situés à l’est de l’A6, par la destruction de l’effet « rideau » des arbres et arbustes sur les terrains,

 destruction d’une zone humide de 2 ha, sans compensation satisfaisante,

 destruction de nombreuses espèces protégées présentes sur le site (11 espèces de

chauve-souris, 2 espèces de mammifères terrestres, 25 espèces d’oiseaux potentiellement nicheurs,...). Le dossier minimise considérablement ce volet, afin d’avoir à éviter de faire une demande de dérogation réglementaire à la protection de ces animaux,

 pollution de cours d’eau par rejet d’eaux usées traitées, aucun traitement non collectif n’étant très efficace,

 artificialisation des sols, alors que la loi climat et résilience du 24 août 2021 fixe un objectif de diminution forte de cette artificialisation à l’horizon 2030. Appliqué à Champforgeuil, la surface consommée par ce projet dépasserait déjà largement le droit à artificialiser sur tout le territoire communal sur la période 2020-2030.

Par ailleurs, aucune information n’est donnée sur le futur exploitant de ces entrepôts. L’arrêté d’enquête publique mentionne une extension, laissant supposer qu’il s’agit d’un acteur de la logistique déjà implanté sur la région chalonnaise (Amazon ?).

En l’état, l’impact sur l’environnement (émission de gaz à effets de serre) et la population (type de produits stockés, trafic induit dans les zones habitées à proximité) ne peut être analysé, ce qui constitue une lacune majeure en terme d’information du public.

Compte tenu de ces nombreuses nuisances, il apparaît qu’une recherche sérieuse d’un site alternatif à celui des Moirots aurait dû être menée. Le dossier ne montre malheureusement pas une réelle réflexion allant dans ce sens, malgré la demande de la Mission Régionale d’Autorisation environnementale.

Une enquête publique est en cours jusqu’au 8 décembre 2023 à 17h. Les associations ACTE, FNE 71 et le comité local des Soulèvements de la Terre appellent toutes et tous à y participer pour s’opposer à ce projet destructeur et toxique.

Lien vers la page de l’enquête publique :

https://www.saone-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-risques-naturels-et- technologiques/Enquetes-publiques/ICPE-dont-carrieres/SCCV-SP-FRANCE-N-004-Champforgeuil

Vous pouvez envoyer vos observations au Commissaire-Enquêteur à l’adresse mail suivante :

pref-proc-env@saone-et-loire.gouv.fr

ou directement en mairie de Champforgeuil lors de ses permanences (prochaines dates : jeudi 23 novembre de 9 à 12h, mercredi 29 novembre de 9 à 12h, vendredi 8 décembre de 13 à 17h).