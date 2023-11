Le MEDEF de Saône et Loire innove et vous invite à la première Rencontre des Entrepreneurs de France

Rendez-vous est donné le 30 novembre sur le parquet du Colisée pour cette première édition départementale des Rencontres des Entrepreneurs de France. Ce sont déjà plus de 500 inscrits qui ont répondu à l'invitation de l'organisation patronale avec en filigramme la "positive attitude" sans "nier le constat environnemental".

La soirée reposera sur l'intervention de Sébastien Bohler, expert en neurobiologie et qui essayera de répondre à la question que tout le monde se pose, "Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?". Une question de fond qui mérite d'être posée en toute simplicité alors que l'année 2023 se termine comme étant la plus chaude de l'Histoire. A ses côtés, le MEDEF de Saône et Loire a convié Pierre Sabatier - Économiste et entrepreneur, chef de plusieurs entreprises, Frédérique Lellouche - Directrice du Comité 21 Secrétaire confédérale en charge de la RSE de la CFDT de 2015 à 2022, Nicolas Chevalier - Dirigeant de l'entreprise SO BAG Leader du Club Les Entreprises s'engagent 71 ainsi que Sasha Kettler - Directeur du site Michelin Blanzy.

Une première édition qui sera marquée par la présence du Président National du MEDEF, Patrick Martin.

"Alors on change ?"

Pas question de nier la situation écologique et environnentale de la planète ! Le MEDEF se veut très clair sur l'état des lieux de la situation. Reste la question des actions menées et c'est sans doute là que les actions diffèrent. "Etre positif, non culpabilisant mais stimulant pour donner de l'envie de passer à l’action. On considère que l’heure n’est plus au diagnostic, que les constats sont partagés et qu’il faut AGIR !" assurent en choeur Fabien Rossignol - Président 71 du MEDEF et Delphine Jacob - Déléguée générale du MEDEF 71. A chacun de bien comprendre l'intérêt de l'action au profit de tous... Sans doute que cette soirée devrait vous apporter un certain nombre de réponses. D'autant plus qu'elle est ouverte à tous mais uniquement sur inscription préalable.

rendez-vous

Jeudi 30 novembre 2023 à 17h30

Au Colisée ( Rue d'Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône)

Par ici pour vous inscrire

Contact : falix@medef71.com 03.85.42.18.42