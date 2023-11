Festival des solidarités : Pourquoi une énième loi sur l'immigration et l'asile ?

Mardi 21 novembre, Marie-Christine Vergiat, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'Homme animait une conférence à la Maison des associations - Espace Jean Zay, sur la Loi Darmanin, devant une soixantaine de personnes.

Initiative de Liliane Douté et Aline Mathus-Janet, les co-présidentes de la section locale de la LDH, cette conférence entrait dans le cadre du Festival des Solidarités.

Elle répondait aux questions des militants des associations inquiets des conséquences du vote de cette loi.

Les décrets de la précédente ne sont même pas encore tous finalisés et a fortiori la réalité de ses effets ne sont jamais mesurés, comme l'a encore rappelé le Conseil d'État lors de son examen du dernier projet de loi.

Selon la vice-présidente, «la France "fabrique" les sans-papiers en ne mettant pas en place comme d'autres pays, notamment l'Allemagne avec l'accueil d'un million de Syriens, des conditions pour facilter l'insertion des demandeurs d'asile».

«Parmi ces conditions, l'accès au logement et au travail ainsi que l'accès à la langue du pays d'accueil sont indispensables et de la responsabilité de l'état», ajoute-elle.

Depuis plus de 20 ans, les associations qui travaillent sur ces questions dénoncent les effets délétères des nouveaux dispositifs législatifs et réglementaires. Plus de 400 chercheurs ont demandé un débat apaisé basé sur les faits et leurs travaux de recherche.

«Et pourtant rien n'y fait ! Un nouveau projet de loi est sur la table. Plus aucune personne étrangère ne sera, s'il est adopté, à l'abri de la mise en cause de son statut. Cela concerne également les personnes qui installées légalement sur le territoire et le plus souvent dans l'emploi devront faire renouveler leur titre de séjour», poursuit cette dernière, «Les personnes étrangères ne peuvent continuer à être les boucs émissaires d'une fuite en avant nauséabonde qui fait le lit de l'extrême droite».

Marie Christine Vergiat a conclu en appelant l'assistance «à rencontrer les parlementaires afin de leur demander d'éviter le pire en ne votant pas cette loi injuste qui déshonore le pays des droits de l'Homme».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati