L'Association des Maires de Saône et Loire apporte son assistance aux maires du Jura

A l'occasion du 105e Congrès des Maires de France, Marie-Claude JARROT, Présidente de l'Association des Maires de Saône-et-Loire (AMSL), et Sandrine GAUTHIER-PACOUD, Présidente de l'Association et présidents d’intercommunalités du Jura (AMJ), ont signé une convention de partenariat en présence de David Lisnard, Président de l'AMF.

L’AMSL s’est engagée à assurer au profit de l’AMJ une mission d’assistance juridique et administrative, à raison de 6 heures hebdomadaires.

Grâce à cette convention, les maires du Jura, obtiendront des réponses juridiques, administratives et financières beaucoup plus rapidement. L'AMJ pourra aussi traiter un plus grand nombre de questions sur tous les sujets qui concernent la vie communale mais aussi intercommunale.