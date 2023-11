Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise : une 6e édition sous le signe des nouveautés

Le Grand Chalon et l’association MVC2 ont présenté la 6ème et prochaine édition du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, en présence de Manon Campano marraine de l’événement, ce samedi 25 novembre 2023 matin à Givry. Le lancement a été suivi de la reconnaissance du parcours de la course 8 km, l’un des formats de l’édition 2024.

Cette 6e édition du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise se déroulera du 21 au 24 mars 2024 dans les communes de la Côte Chalonnaise et proposera plusieurs temps sportifs et festifs.

14 communes sont impliquées : Givry, Jambles, Barizey, Saint Jean-de-Veaux, Saint Martin-sous-Montaigu, Mercurey, Rully, Fontaines, Mellecey-Germolles, Dracy-Le-Fort, Saint Léger-sur-Dheune, Dennevy, Chamilly et Aluze.

Les nouveautés 2024

- Samedi 23 mars, le centre-bourg du village de Givry sera investi par le village exposants et les départs et arrivées des courses.

- Des animations seront proposées sous le label Grand Chalon Terre de jeux 2024.

- Un format de course inédit, "La foulée amicale", est proposé samedi 23 mars : le parcours des 2,6 derniers km, départ de Dracy-le-Fort. Les coureurs pourront se faire accompagner d’amis et famille, pour franchir la ligne d’arrivée tous ensemble.

- Les randonnées et marche nordique, dimanche 24 mars, au départ et arrivée à St Léger-sur-Dheune, traverseront les villages de Dennevy, Chamilly et Aluze.

Un évènement respectueux de l’environnement

Une commission environnement est créée en lien avec le Pôle environnement du Grand Chalon, l’association « Zéro waste » et les communes qui accueillent la manifestation.

Du choix des itinéraires aux produits et équipements utilisés, en passant par la récupération et le tri des déchets ou

encore les « toilettes sèches », le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise se fixe chaque année des objectifs en matière de respect des enjeux de la transition écologique. Au-delà des bénévoles responsables des points de ravitaillement, en 2024 le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise sensibilisera les coureuses et coureurs en facilitant le dépôt des déchets alimentaires.

Un outil de rayonnement du Grand Chalon

Avec des participants issus de près de 40 nationalités, le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise contribue à valoriser l’image sportive du territoire, et assure la promotion du vignoble de la Côte Chalonnaise et de la gastronomie locale grâce aux ravitaillements qui proposent les spécialités de la gastronomie régionale.

Le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise est aussi un temps fort pour les secteurs professionnels de l'hébergement, de la restauration, et de la viticulture du territoire ; la découverte de ses richesses incite les coureuses et coureurs à renouveler leur séjour, à l'occasion de loisirs, futures vacances ou nouvelle participation au Marathon.

Le programme du 21 au 24 mars 2024

- Jeudi 21 mars à Givry

« Mara team » des collèges de Saône-et-Loire, soit 400 collégiens participants répartis en 20 équipes, dont les classes olympiades Paris 2024. Au programme : trail de 2km – marathon en relais – duathlon rameur-tir au panier.

- Vendredi 22 mars à Givry

Journée des écoles de la Côte Chalonnaise : 44 classes attendues soit plus de 1 000 élèves.

Pour les élèves de petite section de maternelle au CP : randonnée sensorielle de 2 Km, jalonnée d’activités autour du respect de l’environnement et du patrimoine local.

Pour les élèves de CE1-CE2 : Trail de 2 km chronométré sans classement.

Pour les élèves de CM1-CM2 : Trail de 2 km chronométré avec positionnement en niveau, ainsi qu’un Trail de 10 km par équipe de classe en relais mixtes de 3-4 coureuses/coureurs.

Ateliers éducatifs : découverte des activités olympiques (USEP 71) ; ateliers ‘philo-remu méninges » autour des valeurs de l’olympisme, atelier alimentation saine (espace prévention du Grand Chalon), ateliers bio diversité et tri des déchets (Pôle Environnement du Grand Chalon).

Ateliers artistiques : exposition de production photographique et/ou plastique autour des jeux olympiques.

- Vendredi 22 mars à Dracy-le-Fort

Soirée conférence autour de l’expérience de Louis Griffon, qui a réalisé un tour de la France à la course, 6 200 km en 4,5 mois. Conférence animée par Cécile Dalery-Saint André, ultra-traileuse.

- Vendredi 22 mars à Rully

« Pasta party » : soirée festive d’avant course avec animation musicale.

- Samedi 23 mars dans 10 communes de la Côte Chalonnaise avec départ/arrivée à Givry

Journée des courses (ados-adultes-enfants) avec 6 formats de courses : 8 et 12 km – semi-marathon – marathon – mara 3, et un nouveau parcours des 2,6 derniers km, "La foulée amicale", pour franchir la ligne d’arrivée ensemble, coureurs et accompagnateurs.

Course enfants : « la foulée des p’tits ceps » au centre du village de Givry.

Participation financière libre des parents : collecte reversée à l’association « Écoute et soutien aux enfants hospitalisés ».

- Samedi 23 mars à Rully

Soirée de clôture : repas festif avec animation musicale.

- Dimanche 24 mars

4 formats de randonnées et marche nordique : 5-10-15-20 km sur de nouveaux parcours et 1 000 participants attendus. Départ/arrivée à St Léger-sur-Dheune, passage à Dennevy, Chamilly, et Aluze.

Le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise 2024 en chiffres :

4 jours d’épreuves - près de 4.500 coureurs - 12.000 visiteurs français et internationaux avec 38 nationalités différentes - 400 collégiens participants - 1 000 élèves des sections de maternelle au CM2 -

1 organisation de 730 bénévoles au service des marathoniens et visiteurs sur 20 points de ravitaillement festifs.

Manon Campano, marraine de la 6e édition du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

« Je suis honorée d’être la marraine du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise 2024 qui regroupe toutes les qualités du sport dans une ambiance festive. »

Native de Chalon-sur-Saône (1990), gymnaste de compétition, Manon Campano intègre en 2008 la brigade des sapeurs- pompiers de Paris. En 2014 elle décide de poursuivre sa carrière en Saône-et-Loire en tant que professionnelle sapeur-pompier, au service départemental d’incendie et de secours (71).

C’est sur le territoire du Grand Chalon qu’elle découvre le Trail, et en 2022 intègre la Team Merrell, avec l’envie d’allonger les distances et d’expérimenter l’ultra-trail au sein d’une équipe suivie et encadrée. L’objectif : poursuivre un parcours de haut niveau. Aujourd’hui maman de trois enfants de 11, 4 et 3 ans, Manon Campano réside à Buxy, commune de l’agglomération du Grand Chalon. Au quotidien, elle jongle entre vie professionnelle, famille, entraînements et compétitions. Elle nous partage sa certitude : « avoir une activité Trail en préservant un bon équilibre professionnel et privé ne laisse pas de place à l’imprévu ».

Manon Campano en 3 dates et 5 scores de courses renommées : 2023 : gagnante de la WX110 kms. 2022 : 2ème de la Maxi-Race d’Annecy - 1ère de l’ultra-trail des Monts du Jura. 2021 : 1ère du lac de Vouglans – 4ème de la Saintélyon.