CARNET BLEU - Bienvenue à Helias

Helias GRAPIN est né le 17 novembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant de Estella PAULO et Pierre-Emmanuel GRAPIN après Morgane, 23 ans et Nina-Valentine, 8 ans. La maman est ATSEM et le papa est menuisier poseur. La petite famille réside à Bey.