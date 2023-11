La fanfare de Demigny au rendez-vous de la Sainte-Cécile

Samedi 25 novembre a eu lieu le concert annuel de la Sainte Cécile. A cette occasion la fanfare de Demigny, renforcée pour l'occasion de quelques élèves de l'école de musique de Demigny et sous les baquettes de Léa Kuzmin et Jocelyn Bordet nous ont régalé de quelques morceaux. De JUPITER de Gustav Holst, en passant par Albatros de Patrick le Mault et de Queen à Stromaé . Un beau moment de musique.

La soirée s'est terminée par une interprétation du groupe, né de la fanfare "Les Braquemardos".

En fin de concert une remise de médailles de la confédération musicale de France ont été remises à :

- Jérôme Treboz pour 15 ans d'activité

- Claire Pouhin pour 40 ans d'activité

- Jocelyn Bordet pour 25 ans de Direction.