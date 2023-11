Semaine de l’Industrie : l’UIMM Saône-et-Loire se mobilise pour faire découvrir les métiers industriels sur le territoire.

En Saône-et-Loire, l’UIMM propose de nombreuses actions de sensibilisation et de valorisation des métiers, notamment auprès des jeunes, des professionnels de l’orientation et des demandeurs d’emploi.

Les métiers industriels disposent de nombreux atouts : des emplois attractifs et stables qui offrent de bonnes perspectives de carrières, ils sont porteurs de sens et de solutions face aux transformations de la société (transition énergétique, environnementale, numérique).

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, les entreprises de la métallurgie en Saône-et-Loire se mobilisent pour ouvrir leurs portes et sensibiliser à la réalité de leurs métiers et à leurs opportunités. Pendant une semaine, jeunes, demandeurs d’emploi, acteurs de l’orientation et de l’emploi mais aussi le grand public, pourront participer à des évènements ludiques et pédagogiques. Ils permettront à chacun d’échanger avec celles et ceux qui font l’industrie, et de montrer aux jeunes générations tout ce que ce secteur peut leur offrir.

Cette nouvelle édition sera également l’occasion de mobiliser les acteurs de la formation, et de créer des liens avec le monde de l’entreprise, rapprochement indispensable pour faire face aux besoins en compétences des entreprises industrielles.

Chalon-sur-Saône, le 24 novembre 2023

Calendrier - La Semaine de l’Industrie en Saône-et-Loire : liste des évènements labelisés

o 16 novembre : Présentation du dispositif Job+ ainsi que du Geiq industrie 71 auprès des demandeurs d’emploi et des prescripteurs – Pôle Emploi de Louhans de 9h à 16h

o 16 novembre : Présentation de l’offre UIMM et du dispositif Job+ auprès des conseillers et des demandeurs d’emploi – Pôle Emploi de Digoin de 14h à 16h

o 21 novembre : Atelier jeu « Les vrais métiers d’ici » à destination des demandeurs d’emploi – Pôle emploi d’Autun de 9h à 12h

o 22 novembre : Parcours découverte « Les premiers pas vers l’industrie » (démonstrations et échanges) à destination du grand public – Pôle formation UIMM Chalon-sur-Saône et UIMM Saône-et-Loire de 13h45 à 16h30

o 23 novembre : Visite en entreprise pour les prescripteurs et les demandeurs d’emploi – Puget Production Mécanique, à Condal de 14h à 16h

o 23 novembre : Cérémonie de remise des diplômes et des certifications professionnelles de la branche en l’honneur des alternants diplômés, certifiés de l’Ecole du Management UIMM, certifiés CQPM et élèves diplômés de l’Ecole de Production de Chalon-sur- Saône – Palais des Congrès de Beaune, à partir de 18h

o 24novembre:PrésentationdudispositifJob+ainsiqueduGeiqindustrie71auprèsdes conseillers – Pôle emploi de Montceau-les-Mines de 9h30 à 11h30

o 27novembre:Présentationdusecteurdel’industrieavecvisitedesplateauxtechniques pour les élèves du Lycée Niepce de Sennecey-le-Grand – Pôle formation UIMM Chalon- sur-Saône et UIMM Saône-et-Loire, de 14h30 à 17h

o 27 novembre : Table ronde sur la thématique des primo arrivants, à destination des adhérents UIMM – UIMM Saône-et-Loire, de 9h à 12h

o 29 novembre : Visite en entreprise pour les conseillers et les demandeurs d’emploi – Hydroprocess, à Chalon-sur-Saône de 14h à 16h

o 30 novembre : Présentation du dispositif Job+ auprès des conseillers – Pôle emploi de Mâcon, de 15h à 16h

o 30 novembre : Visite en entreprise pour les scolaires – Massilly France, à Massilly, de 9h à 11h30

o 2décembre:Forumemploietalternancedansl’industriepourlegrandpublic–Campus Framatome, Le Creusot, de 9h à 12h30

o 6 décembre : Atelier jeu « Les vrais métiers d’ici » à destination des demandeurs d’emploi – Pôle emploi de Montceau-les-Mines de 9h30 à 12h

o 7décembre:Présencedel’unitémobiledeformation4.0àdestinationdesdemandeurs d’emploi et des scolaires – Pôle formation UIMM Chalon-sur-Saône de 09h à 17h

o 8 décembre : Présence de l’unité mobile de formation 4.0 à destination des scolaires – Pôle formation UIMM Chalon-sur-Saône de 09h à 16h

o 12décembre:LesLabs,desmisesensituationimmersivesàdestinationdesscolaires – Pôle formation UIMM Chalon-sur-Saône, de 9h30 à 12h

o 13 décembre : Parcours découverte « Les premiers pas vers l’industrie » (démonstrations et échanges) à destination du grand public – Pôle formation UIMM Chalon-sur-Saône et UIMM Saône-et-Loire de 13h45 à 16h30