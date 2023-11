Le repas des anciens toujours autant attendu à Mercurey

Invités par toute l'équipe du CCAS, tous les aînés de Mercurey étaient sur leurs 31 pour ce grand rendez-vous annuel ouvert à celles et ceux arborant plus de 70 ans. Dominique Juillot a tenu à avoir une pensée chaleureuse en mémoire à Pierre Janiaut, figure villageoise, dont les obsèques se tiendront ce mardi en Notre Dame de Mercurey.

Avec un buffet préparé par la boucherie Lilian Bacherot et un repas concocté par le Val d'Or, les anciens de Mercurey étaient bien enthousiastes ce dimanche. Un moment de convivialité et de retrouvailles toujours particulièrement apprécié. Avec les menus coloriés par les enfants du groupe scolaire et le service assuré par les plus jeunes du village, le lien intergénérationnel était bien présent.

L.G