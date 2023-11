Le Loto Rose, organisé par le CCAS et la Mairie de Champforgeuil, récolte 1140€ de dons.

La mairie et le CCAS avaient organisé un Loto Rose le dimanche 15 octobre afin de récolter des fonds en soutien aux associations qui aident les femmes atteintes de cancer.

Ce loto avait rassemblé 90 participants, ce qui a permis de réunir la somme de 1140€.

Ce vendredi matin 24 novembre 2023, Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Marielle Pageaut directrice du CCAS, des élus, les agents de la commune, Jean-Pierre Varéla président de l’Association Sports Loisirs et Culture, quelques membres de l’ASLC, ont remis toutes les recettes, les 1140€ du loto rose et les 210 € récoltés lors des actions menées par l’ASLC, aux associations partenaires "Toujours femme", "La Ligue contre le Cancer" et "CoraSaône", soit un total de 450€ par association.

Madame le maire a remercié toutes les personnes qui ont participé à cette action, ainsi que les commerçants et les entreprises partenaires du loto pour les lots offerts.

Toutes les personnes présentes à cette cérémonie de remise de chèque se sont retrouvées autour d’une bonne tasse de café.

C.Cléaux