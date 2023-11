Incontournable à Chalon-sur-Saône, Georges Dussau expose à la Galerie Saint-Jean

Ce chalonnais, né rue Denon à Chalon-sur-Saône, rue qui a également abrité son atelier à ses débuts, a vu deux rétrospectives lui être consacrées au Musée Denon et jouit d’une renommée internationale qui l’ont conduit à exposer partout dans le monde, aux côtés des plus grands.

« Ce qui m’intéressait, c’était la vie d’artiste », tout semble avoir été construit autour de cette affirmation, pour Georges Dussau, et c’est une vie rêvée qui se réalise aux débuts des années 70 lorsque monté à Paris pour y présenter son travail, il est assez rapidement repéré pour son talent et son style. Auprès de l’éditrice et galériste Jacqueline de Champvallins, il gagnera ses lettres de noblesse, participera ensuite aux grandes expositions et biennales : FIAC, Art Expo NY ou encore à Düsseldorf ou Francfort… Son travail se vend bien, les américains s’y intéressent tout d’abord puis les allemands, les japonais, les russes… Il sera présent également auprès de 7 ou 8 marchands parisiens. « Le grand bonheur, c’est de vivre de sa passion » et en cela, Georges Dussau, se considère comme très chanceux.

L’artiste chalonnais, qui n’oublie pas sa ville natale - pour preuve il a à cœur d’y exposer ses nouveautés tous les 4 ans - travaille beaucoup et surtout se renouvelle constamment, c’est son credo depuis plusieurs décennies : « Mon challenge, c’est que ce soit, en permanence, nouveau. Toute la vie d’un peintre, c’est d’amener du nouveau, c’est de prendre des risques ». Ses tableaux traversent de nombreuses périodes, très marquées, ses eaux-fortes traduisent une technique maîtrisée à la perfection, les bronzes sont réalisés dans la fonderie de Picasso, tout comme les céramiques à Vallauris. L’artiste est multi-techniques, polymorphe et sa création, féconde. C’est d’ailleurs pour cette raison que la galériste Isabelle Nollot a voulu intituler cette exposition, visible jusqu’au 24 décembre à l’atelier-galerie Saint-Jean : "Regards Multiples".

« Je peins ce que je vois », son regard, sur la vie, les choses et les gens est subtil et intelligent, prétexte à narration, c’est ainsi que tout débute : une scène dans la rue, sur le parking d’une grande surface où s’entassent les caddies, la lumière qui vient caresser une matière qui en change le reflet et la forme, un couple, au loin, qui se promène au bord de l’eau… Il s’autorise une liberté totale, s’affranchit de certaines règles, gomme la frontière entre figuratif ou abstrait… L'œil du peintre saisit une tension, point de départ d’une histoire, et en cela il a son propre alphabet, la déroule sur la toile, zoome sur un détail comme le ferait l’objectif d’un appareil photo, précise un personnage, floute une circonstance. L’effet est saisissant de beauté et d’émotion, jamais rien n’est laissé au hasard, « je ne fais pas de la peinture pour couvrir des toiles de couleurs ! ».

Son succès, il le doit sans conteste à son talent et à son travail, 9 à 10h passées chaque jour dans son atelier, celui de Mougins ou celui de Mellecey, proche de Chalon-sur-Saône, ces deux villages où il partage son temps. « J’ai passé ma vie à m’amuser dans mon atelier avec un travail sérieux », poursuit-il. Rien que concernant les gravures, ce sont 675 œuvres différentes qui ont été faites en un peu plus de 50 ans. Lorsque celles-ci étaient éditées, c’était 100 exemplaires de chaque gravure qui étaient faites en plus. Infatigable, créateur perpétuel, Georges Dussau nous transporte dans un univers sans cesse renouvelé et nous transmet avec ses créations toute l’énergie et la poésie qui sont les siennes.

SBR