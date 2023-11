Cette semaine à l'Espace des Arts : 'HÄNSEL ET GRETEL'

Pour le jeune public, Dominique Pitoiset et la récitante Nadia Fabrizio ont adapté Hänsel et Gretel, un conte des Frères Grimm mis en musique et en images. Abandonnés par leurs parents dans la forêt, Hänsel et Gretel s’enfoncent dans les bois et trouvent une maison faite de pain et de gâteaux. L’habitante de cette demeure les invite et leur prépare un festin. Mais la vieille femme est une sorcière dont l’objectif est d’attirer les enfants afin de les manger... Comme le frère et la sœur sont malins, tout finit bien, et petits et grands en sont ravis !

Sur la musique d’Engelbert Humperdinck pour piano à 4 mains, l’illustrateur italien Lorenzo Mattotti dessine une forme expressionniste saisissante pour raconter le drame des deux enfants. Le blanc du papier devient la lumière à travers les forêts torturées et l’expression de l’espoir et de la fin heureuse. Une magnifique adaptation musicale et plastique du célèbre conte !

MARDI 28 NOVEMBRE 2023 — 19h GRAND ESPACE

