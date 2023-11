Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'DIĜITA'

DIĜITA est une bande dessinée en 3D acoustique : un espace sonore et graphique conçu par le collectif d’artistes Hécatombe et l’ensemble Batida, qui jouent des synthétiseurs et des samplers.

JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 À 19H - ESPACE DES ARTS

Sur scène, quatre musiciennes sont comme tombées dans une bande dessinée en 3D ayant la forme d’un cube où évoluent leurs corps et leurs contrôleurs.

Composé d'ovnis sonores interprétés tel un néo ethno-rituel frénétique, et de dessins à la fois archaïques et futuristes, le projet DIĜITA vous plonge dans un monde étrange dans lequel votre imagination est reine. Ainsi, dans les méandres du méta-instrument de DIĜITA, tout se mélange. Le spectacle se visite de manière fascinante et ludique, en circulant autour — comme un cube-île où l’on n’accoste pas.

"Notre oreille [comme notre œil], pourtant bien loin de s’en contenter,

réclame sans cesse de plus vastes sensations acoustiques", Luigi Russolo.

DIĜITA : une performance dans un espace-son dessiné

Dans le cadre du festival EKHOES de musiques électroacoustiques et électroniques organisé avec le centre de création musicale dijonnais Ici l’onde, la compagnie Alcôme, le collectif La Méandre, l'Espace des Arts, l'Ecole Média Art, et le Grand 8, Saison du Conservatoire.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/diita

Texte et visuel, communication Conservatoire du Grand Chalon. Crédit photo : Michael Fritschi