Installation du 9ème Conseil municipal des enfants de Chalon-sur-Saône

Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants (CME) de Chalon-sur-Saône ont officiellement pris leur fonction ce lundi 27 novembre 2023, dans la Salle du Conseil municipal.

Quelque peu intimidés et accompagnés de leur parents qui ont pris place dans le fonds de salle pour assister avec fierté à cette première réunion, les enfants se sont installés dans les sièges d'ordinaire réservés à leurs aînés.

Ils ont été accueillis par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Valérie Maurer, qui les ont félicité pour leur engagement.

Ces derniers sont revenus sur les différents projets du précédent CME 2022-2023, à savoir la création d'un livret sur les différents arbres de la ville, en partenariat avec le Service des Espaces Verts; la création d'un jeu numérique, en collaboration avec la Bibliothèque municipale; un échange sur le handicap à travers le sport, en partenariat avec l'Académie du Foot ou encore la visite de l'Espace des Arts et du Centre de secours et incendie.

Le mandat des 38 jeunes élus Chalonnais, scolarisés en classe de CM1 et CM2, dure un an sur la base du calendrier scolaire pour une période allant de novembre 2023 à juin 2024.

Leurs missions est de proposer un lieu de rencontre et de dialogue entre la municipalité et les enfants, sensibiliser à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, faire émerger des actions et des projets concrets.

Ils seront répartis en trois groupes : 1) environnement : création d'un guide des plantes sauvages utiles des rues de la ville, en partenariat avec le Service des Espaces ; 2) évènementiel : création d'un jeu ludique à destination des enfants Chalonnais, en partenariat avec le Service Communication de la Ville, et 3) histoire : travail intergénérationnel pour les 80 ans de la Libération de la Ville, toujours en partenariat avec le Service Communication de la Ville.

De plus, les membres du CME travailleront sur un projet commun à toutes les écoles de la Ville qui fera l'objet d'une délibération présentée en Conseil municipal.

Par ailleurs, des temps citoyens seront proposés aux membres :

— Exposition «Moi jeune citoyen» (9-13ans), en partenariat avec le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

— Visite du Centre de secours et incendie ou de la Caserne Carnot

— Visite de l'Espace des Arts

Le CME se réunira 10 mercredis pour les séances de travail des membres :

— 13 décembre 2023

— 17 janvier 2024

— 14 février 2024

— 13 mars 2024

— 27 mars 2024

— 10 avril 2024

— 5 juin 2024 (préparation de la séance plénière et pique-nique)

Ainsi qu'une séance plénière en juin 2024 durant laquelle les membres du CME procèderont à la restitution au maire des travaux effectués. Quant aux dates des temps citoyens, elles seront données ultérieurement.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati